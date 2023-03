Calcio, Gravina: “Squadre B? Progetto non arenato, riprenderà a breve” (Di martedì 21 marzo 2023) “Il Calcio risente dell’impatto delle regole dell’economia di mercato. Quando si parla di sostenibilità c’è confusione, è un termine abusato e inflazionato: spesso si confonde con la crescita”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso della presentazione del libro di Michele Uva e Maria Luisa Colledani “Soldi vs. idee. Come cambia il Calcio fuori dal campo”. “La crescita implica necessariamente un valore. Quando si lavora solo sulla crescita e non sui costi, si fa un disastro: non ci può essere un’azienda solida e sostenibile con un rapporto di questo genere”, spiega. “La crisi economica legata alla sostenibilità non riguarda solo l’Italia: il Calcio italiano vale 1,3 miliardi per il nostro Paese, lo 0.58% del PIL, ma ha dei problemi, lo sappiamo, ha un disavanzo che supera i 4 miliardi di ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) “Ilrisente dell’impatto delle regole dell’economia di mercato. Quando si parla di sostenibilità c’è confusione, è un termine abusato e inflazionato: spesso si confonde con la crescita”. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele, nel corso della presentazione del libro di Michele Uva e Maria Luisa Colledani “Soldi vs. idee. Come cambia ilfuori dal campo”. “La crescita implica necessariamente un valore. Quando si lavora solo sulla crescita e non sui costi, si fa un disastro: non ci può essere un’azienda solida e sostenibile con un rapporto di questo genere”, spiega. “La crisi economica legata alla sostenibilità non riguarda solo l’Italia: ilitaliano vale 1,3 miliardi per il nostro Paese, lo 0.58% del PIL, ma ha dei problemi, lo sappiamo, ha un disavanzo che supera i 4 miliardi di ...

