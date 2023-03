Calcio: Euro 2024, Italia-Inghilterra, in quota azzurri costretti a rincorrere per primo posto girone (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - Dall'Inghilterra all'Inghilterra. La marcia dell'Italia verso la conferma del titolo di campione d'Europa riparte proprio dalla squadra di Southgate, avversario battuto nella finalissima di Wembley del luglio di due anni fa. Questa volta però le due avversarie si ritroveranno contro nel girone C di qualificazione alla fase finale in programma nell'estate del 2024. Per gli esperti Snai, nonostante gli ultimi precedenti a favore degli azzurri - compresa l'ultima Nations League - a spuntarla per la vittoria del raggruppamento sarà l'Inghilterra, offerta a 1,90 come su Stanleybet.it, contro il 2,25 della banda di Mancini, vogliosa di vendicare la mancata partecipazione al mondiale in Qatar. Più lontana invece l'Ucraina, terza ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Roma, 21 mar. - (Adnkronos) - Dall'all'. La marcia dell'verso la conferma del titolo di campione d'pa riparte proprio dalla squadra di Southgate, avversario battuto nella finalissima di Wembley del luglio di due anni fa. Questa volta però le due avversarie si ritroveranno contro nelC di qualificazione alla fase finale in programma nell'estate del. Per gli esperti Snai, nonostante gli ultimi precedenti a favore degli- compresa l'ultima Nations League - a spuntarla per la vittoria del raggruppamento sarà l', offerta a 1,90 come su Stanleybet.it, contro il 2,25 della banda di Mancini, vogliosa di vendicare la mancata partecipazione al mondiale in Qatar. Più lontana invece l'Ucraina, terza ...

