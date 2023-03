Calcio: Di Lorenzo, 'questo Napoli mi ricorda l'Italia dell'Europeo' (Di martedì 21 marzo 2023) Firenze, 21 mar. - (Adnkronos) - C'era una volta Giovannino, un bambino timido e riservato che sognava di diventare un calciatore. Nel centro sportivo di Valdottavo, piccola frazione in provincia di Lucca, era il più alto di tutti. E il più forte. Inizia così una ventina di anni fa la favola di Giovanni Di Lorenzo, oggi uno dei migliori terzini in circolazione e capitano di un Napoli che marcia spedito verso il suo terzo scudetto. “Sono cresciuto molto in questi anni – dichiara in conferenza stampa dal raduno di Coverciano - mi sento migliorato in tanti aspetti. Giocare in una grande squadra aiuta perché ti confronti con giocatori forti e contro avversari forti. Il ruolo del terzino negli ultimi anni si è evoluto, spesso siamo i primi registi della squadra”. Essere duttili è un obbligo: “Nel 3-5-2 posso fare sia il terzo di difesa che ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) Firenze, 21 mar. - (Adnkronos) - C'era una volta Giovannino, un bambino timido e riservato che sognava di diventare un calciatore. Nel centro sportivo di Valdottavo, piccola frazione in provincia di Lucca, era il più alto di tutti. E il più forte. Inizia così una ventina di anni fa la favola di Giovanni Di, oggi uno dei migliori terzini in circolazione e capitano di unche marcia spedito verso il suo terzo scudetto. “Sono cresciuto molto in questi anni – dichiara in conferenza stampa dal raduno di Coverciano - mi sento migliorato in tanti aspetti. Giocare in una grande squadra aiuta perché ti confronti con giocatori forti e contro avversari forti. Il ruolo del terzino negli ultimi anni si è evoluto, spesso siamo i primi registia squadra”. Essere duttili è un obbligo: “Nel 3-5-2 posso fare sia il terzo di difesa che ...

