Calcio | Deschamps | ' Mbappé è il nuovo capitano della nazionale francese'

(Di martedì 21 marzo 2023) Parigi, 21 mar. - (Adnkronos) - "è ildei Bleus, Griezmann è il vice-". Il commissario tecnicoFrancia Didier, in un'intervista TF1, ufficializza la scelta di Kyliancome. "Kylian ha tutte le carte in regola per avere questa responsabilità, sul campo come nella vita di gruppo, essendo un elemento unificante", aggiunge

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ReignOfTheSerie : @KMbappe è il nuovo capitano della Nazionale francese di calcio: una nomina arrivata direttamente da Didier Descham… - sportli26181512 : #Francia, #Deschamps ha scelto il nuovo #capitano: ecco chi è: Secondo 'L'Equipe', il ct dei vice-campioni del mond… - STnews365 : #Maignan è il nuovo portiere titolare della #Francia. La promozione è arrivata direttamente dal commissario tecnico… - sportli26181512 : Francia, Mbappé nominato nuovo capitano dopo l'addio di Lloris: Dopo l'addio alla Nazionale di Lloris al termine de… - avespartacus : RT @sportmediaset: Deschamps promuove Maignan: 'È il portiere titolare della Francia' #maignan #francia #deschamps -

Il nuovo capitano della Francia sar Kylian Mbapp . Autore sin qui di 36 reti in 66 partite con i Bleus, il fenomeno del PSG stato indicato dal CT Didierin qualit di erede di Hugo Lloris, che ha deciso di lasciare dopo Qatar ...Kylian Mbappé sarà il capitano della nazionale francese. Pare che il CT della Francia Didierabbia deciso per la fascia al braccio del giovane attaccante. Una decisione che, a quanto riporta RMC Sport , avrebbe fatto storcere il naso a qualcuno del gruppo squadra rimasto piuttosto ...Didierha scelto: Kylian Mbappé è il nuovo capitano della Francia in vista degli Europei del 2024. Nessuna sorpresa nella settimana in cui il Ct era chiamato a scegliere l'erede di Hugo Lloris, che ...

Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps, in un’intervista TF1, ufficializza la scelta di Kylian Mbappé come capitano della nazionale francese. “Kylian ha tutte le carte in regola per ...Archiviata la delusione per la sconfitta in finale contro l'Argentina, la Francia torna in campo in occasione del primo impegno nelle qualificazioni a Euro 2024. Sul cammino dei Bleus ci sarà l'Olanda ...