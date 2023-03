Calcio, Daspo per un giocatore dopo uno schiaffo all’arbitro (Di martedì 21 marzo 2023) Episodi brutti, da condannare assolutamente che spesso accadono nel Calcio dilettantistico. E’ il caso di quello che accaduto in quel di Noto in cui nel corso di una partita il direttore di gara è finito nel pieno di una rissa ricevendo uno schiaffo da un calciatore. dopo questo gesto da condannare assolutamente con qualsiasi mezzo, oltre al fischio anticipato della partita, è intervenuto anche il Questore di Siracusa. Gli agenti del Commissariato di Noto, infatti, hanno notificato un provvedimento Daspo, emesso dal Questore di Siracusa, al calciatore in questione che inizialmente si era cercato di giustificare dicendo di aver “punito l’arbitro” colpevole ai suoi occhi di aver espulso un compagno di squadra che aveva colpito con una testata un avversario. Gli agenti della DIGOS, dunque, sono intervenuti condannato ... Leggi su sportface (Di martedì 21 marzo 2023) Episodi brutti, da condannare assolutamente che spesso accadono neldilettantistico. E’ il caso di quello che accaduto in quel di Noto in cui nel corso di una partita il direttore di gara è finito nel pieno di una rissa ricevendo unoda un calciatore.questo gesto da condannare assolutamente con qualsiasi mezzo, oltre al fischio anticipato della partita, è intervenuto anche il Questore di Siracusa. Gli agenti del Commissariato di Noto, infatti, hanno notificato un provvedimento, emesso dal Questore di Siracusa, al calciatore in questione che inizialmente si era cercato di giustificare dicendo di aver “punito l’arbitro” colpevole ai suoi occhi di aver espulso un compagno di squadra che aveva colpito con una testata un avversario. Gli agenti della DIGOS, dunque, sono intervenuti condannato ...

