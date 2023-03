Calcio: Crystal Palace. Ufficiale il ritorno di Roy Hodgson (Di martedì 21 marzo 2023) L'ex tecnico dell'Inter prende il posto dell'esonerato Vieira LONDRA (INGHILTERRA) - Un ritorno al passato. Poco meno di due anni dopo il suo addio per far posto a Patrick Vieira, Roy Hodgson torna ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) L'ex tecnico dell'Inter prende il posto dell'esonerato Vieira LONDRA (INGHILTERRA) - Unal passato. Poco meno di due anni dopo il suo addio per far posto a Patrick Vieira, Roytorna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Crystal Palace. Ufficiale il ritorno di Roy Hodgson - sportface2016 : Crystal Palace - Roy Hodgson nuovo allenatore, è il più anziano di sempre in Premier League - Tutto_CalcioNew : Roy #Hodgson torna in panchina: allenerà il #CrystalPalace #tuttocalcionews #calcio - Luxgraph : Crystal Palace, torna Hodgson in panchina: il comunicato - apetrazzuolo : UFFICIALE - Roy Hodgson è il nuovo allenatore del Crystal Palace -