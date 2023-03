Calcio | Champions donne | Roma-Barcellona 0-1

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #RomaBarcellona, quarto di andata di #UWCL , è la gara con più spettatori nella storia del calcio femminile italiano - CorSport : Sono 39.454 gli spettatori presenti all'Olimpico per la gara di Champions League che vede opposte le giallorosse al… - Gazzetta_it : Milan-Napoli, è febbre Champions: 14 mila biglietti venduti in tre ore - Petali_Stelle : RT @CorSport: Sono 39.454 gli spettatori presenti all'Olimpico per la gara di Champions League che vede opposte le giallorosse al Barcellon… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #RomaBarcellona, quarto di andata di #UWCL , è la gara con più spettatori nella storia del calcio femminile italiano https://… -

L'andata dei quarti di finale di Women's Champions League è record in termini numerici: prima d'ora, infatti, mai nessuna partita di calcio femminile è riuscita ad attrarre tutti questi tifosi.