Cala ancora la popolazione italiana | adesso siamo meno di 59 milioni

(Di martedì 21 marzo 2023) Per il nono anno consecutivo, anche nel 2022 laresidente in Italia èta.rimasti in 58.850.717 secondo un rapporto pubblicato ieri dall’Istat. Fanno 179 mila abitanti in first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuseppeserra16 : @InvisibleOneee @La_manina__ @marattin Gli altri invece giocano non producono. Se non ci fossero state persone che… - Roberto72009892 : @CeresaRaffaele Cala poco, ancora - Gabri24643783 : RT @CeresaRaffaele: Sondaggio Youtrend Sky TG24 Fratelli d'Italia cala ancora al 29,3% la luna di miele è finita.....?? - alepileri67 : RT @CeresaRaffaele: Sondaggio Youtrend Sky TG24 Fratelli d'Italia cala ancora al 29,3% la luna di miele è finita.....?? - LombardiaPost : #Istat, nel 2022 la popolazione cala dello 0,3% (#Lombardia a +0,1%). Le nascite segnano un -1,9% - -

il prezzo del petrolio, con Brent e Wti che cedono oltre lo 0,5%. A Milano il Ftse Mib è in guadagno: segna un aumento dell'1,59% e chiude a 25.899,57. In ribasso lo spread tra Btp e Bund ...Al contempo, sempre rispetto a sette giorni fa, la fiducia sia nel governo (+4% di giudizi negativi, - 2% di positivi rispetto alla scorsa settimana) che in Giorgia Melonidi due punti: il ...L'attore veronese si troverebbericoverato alla Clinica Mediterranea di Napoli, dove era stato condotto in ambulanza dall'Hotel Santa Lucia, struttura in cui alloggiava durante le riprese nel ...

Offerte Amazon: SSD WD_BLACK SN850 2 TB con dissipatore per ... Multiplayer.it

Fratelli d'Italia stabile sopra il 30%, il Pd cresce ancora, Movimento 5 Stelle e Lega calano. Il sondaggio Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto se le elezioni si tenessero oggi. Il parti ...Il medico che ha operato Jerry Calà: “Ha avuto un infarto serio, è monitorato in sub intensiva” Parla a Pomeriggio5 il medico che ha operato Jerry Calà, ricoverato a Napoli: “L’infarto avuto è serio, ...