Cade in montagna, grave 55enne a Dossena (Di martedì 21 marzo 2023) Incidente. Un uomo di 55 anni è precipitato da un sentiero di montagna a Dossena. Lui stesso sarebbe riuscito a chiamare i soccorsi con il cellulare, ricoverato in elicottero a Bergamo in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 21 marzo 2023) Incidente. Un uomo di 55 anni è precipitato da un sentiero di. Lui stesso sarebbe riuscito a chiamare i soccorsi con il cellulare, ricoverato in elicottero a Bergamo in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... montagne_paesi : Cade in montagna, grave 55enne a Dossena - Montagne & Paesi - Notizia in aggiornamento Continua la serie degli inci… - paolosarti69 : RT @VeronicaChiara5: A causare la caduta, sarebbe stato un malore. #nessunacorrelazione #maloreimprovviso - quibresciait : 66enne bresciano cade e muore sul monte Bondone - Seconda tragedia in montagna con una vittima della nostra provinc… - infoitinterno : Dramma in montagna, cade per 70 metri in un canalone sotto gli occhi del marito e muore: addio alla 53enne Gabriell… - teiovskji : Da bambino, facendo la strada vecchia per andare in montagna, il fiume Latte era un must da non perdere… “A Bellag… -