Buffon: «Lasciare il Psg l'errore più grande. Ho rinunciato a 10 milioni…»

Gianluigi Buffon, attuale portiere del Parma, ha parlato alla BoboTv del suo periodo al Psg e della scelta di tornare in Italia. Le sue dichiarazioni: «Al Psg l'esperienza più bella della mia carriera. Giocavo in una squadra mega: tecnicamente eravamo troppo più forti degli altri. Abbiamo buttato via una Champions. Lasciare il PSG è stato l'errore più grande della mia vita. Ho rinunciato a €10M…»

