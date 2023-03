Buffon: «Il Napoli è una vetrina per il calcio italiano. Sarei felice se arrivasse in finale di Champions» (Di martedì 21 marzo 2023) L’ex portiere della Juventus, oggi al Parma, Gigi Buffon, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la puntata di Bobo Tv. Buffon ha raccontato di aver provato più volte a portare Antonio Cassano alla Juventus. «Secondo me a Cassano una squadra come la Juve avrebbe fatto bene. Lo avrebbe migliorato e lo avrebbe reso un giocatore ancora più forte di quello che è stato. Secondo me sarebbe anche durato alla Juve, c’era grande stima e Cassano era comunque uno competitivo. Se avesse iniziato a fare buone partite magari anche contro grandi squadre avrebbe sicuramente capito che era il caso di stare zitto ogni tanto. Io ho provato a convincerlo varie volte». Buffon ha parlato di Allegri: «Non è uno che pratica o allena il catenaccio, ma dà ampia libertà di interpretazione ai giocatori. Sono loro che capiscono come muoversi. Lui da quel punto ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 21 marzo 2023) L’ex portiere della Juventus, oggi al Parma, Gigi, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la puntata di Bobo Tv.ha raccontato di aver provato più volte a portare Antonio Cassano alla Juventus. «Secondo me a Cassano una squadra come la Juve avrebbe fatto bene. Lo avrebbe migliorato e lo avrebbe reso un giocatore ancora più forte di quello che è stato. Secondo me sarebbe anche durato alla Juve, c’era grande stima e Cassano era comunque uno competitivo. Se avesse iniziato a fare buone partite magari anche contro grandi squadre avrebbe sicuramente capito che era il caso di stare zitto ogni tanto. Io ho provato a convincerlo varie volte».ha parlato di Allegri: «Non è uno che pratica o allena il catenaccio, ma dà ampia libertà di interpretazione ai giocatori. Sono loro che capiscono come muoversi. Lui da quel punto ...

