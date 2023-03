(Di martedì 21 marzo 2023) Gigiospite durante la trasmissione “BoboTV” in diretta su Twitch, ha parlato in breve anche del portiere dell’Inter facendo riferimento alla sua Nazionale. PORTIERI MENO FORTUNATI –parla della forza di alcuni portieri citandone due in particolare, uno di questi è il capitano dell’Inter: «Oblak enonmaii portieri più forti di sempre soprattutto perché non agevolati dalle proprie Nazionali, cosa diversa rispetto me, devo molto all’Italia e alla Juventus. Purtroppo non tutti partiamo dalla stessa linea di partenza». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Buffon: «Handanovic e altri non saranno considerati tra i più forti! Vi spiego» - - NicolaEuropa : @JU29ROTEAM C'e' un altro 2-2 con fallo da rugby su Buffon al 90simo minuto, un rigore di Handanovic su Marchisio p… - Fra_Valente_cek : È iniziato il momento dove il portiere avversario diventa quel mix tra neuer,Buffon,oblak,curtuois,Allison. Mai ch… - Rocius1 : @DucaAndrea85 Su Handanovic e Onana non ha aiutato la società, difficile prendere capitano della squadra e leader d… - infoitsport : Turk, Buffon e l'esordio contro la Juve: la danza, Handanovic e la Samp -

COSA HA DETTOLA PRIMA VOLTA CHE SI SONO INCONTRATI - 'Ci siamo salutati tranquillamente,...- 'Essendo un portiere mi è difficile parlare di. Stiamo parlando di uno dei ...Miglior para - rigoriai tempi.è stato un punto di riferimento. Da bambino per chiunque è stato un esempio.' E sulla stagione: 'Quest'anno sono migliorato tecnicamente, venivo da ...L'idoloe l'inizio da attaccante "è stato un punto di riferimento per me e per tanti ... Invece il miglior pararigori per me èdei vecchi tempi. Quando mi sono allenato con la ...

Turk, Buffon e l'esordio contro la Juve: la danza, Handanovic e la Samp Tuttosport

André Onana esce allo scoperto e si apre, come un diario personale: le parole dell'estremo difensore dell'Inter ...Il 19enne titolare per l'infortunio di Audero. "A 6 anni sognavo di diventare una stella della musica. In porta per caso, facevo il raccattapalle a Oblak, a Parma mi sono allenato col mio idolo Buffon ...