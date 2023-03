Vai agli ultimi Twett sull'argomento... virgilio_it : Dopo il successo il centrale biancoceleste ha preso in giro il tecnico portoghese e poi è andato a esultare davanti… - Gazzetta_it : Da Mou a Ibanez, la bufera social del tifo giallorosso. Pruzzo: “Tra la Roma e gli arbitri è ormai guerra” - asromaliveit1 : ??All'indomani del derby perso arriva il commento di Zazzaroni sulle pagine del 'Corriere dello Sport'. Secondo il d… -

ROMA - La maglia " Hitlerson " con il numero 88 in Monte Mario. I cori antisemiti della Nord . C'è stato anche ungonfio di vergogna , la sua parte peggiore. Le immagini e gli echi rimbalzati da un parte dell'Olimpico hanno scatenato durissime reazioni. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi , ha annunciato ...Per quanto concerne ild'Italia, il pensiero di Rossi non lascia a tante interpretazioni: 'Ho visto poco o niente della sfida tra Inter e Juventus, perché ho preferito guardare il 'Clasico' tra ...Che cosa sta succedendoL'Inter vista neld'Italia è stata tutt'altro che brillante. La ... Simone Inzaghi è così tornato al centro dellaper il cammino in campionato. L'Inter, infatti, ha ...

Bufera Derby, dalla maglia "Hitlerson" ai cori antisemiti: le dure parole di Piantedosi Corriere dello Sport

Le vergognose immagini dell'Olimpico non sono passate sotto silenzio: durissime reazooni da parte del Ministro dello Sport e del Ministro dell'Interno ...Inter ko contro la Juventus. Simone Inzaghi finisce inevitabilmente sul banco degli imputati da parte anche dei tifosi.