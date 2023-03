Brozovic non più indispensabile! A fine stagione addio all’Inter – CdS (Di martedì 21 marzo 2023) Marcelo Brozovic non sta disputando una stagione all’altezza delle aspettative. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, a fine stagione il croato lascerà l’Inter addio – Marcelo Brozovic non sta disputando una stagione positiva. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il croato è lontano parente di quello ammirato nelle ultime stagioni in nerazzurro e, dal suo rientro dall’infortunio, ha sempre steccato quando è stato schierato da titolare da Inzaghi. Il centrocampista “si pesta i piedi” con Calhanoglu che lo ha scalzato come prima scelta per la gestione del possesso palla. L’ex Milan si è abituato al ruolo di regia e fa fatica a riciclarsi mezzala. A fine stagione, secondo il quotidiano, sarà inevitabile ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Marcelonon sta disputando unaall’altezza delle aspettative. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ail croato lascerà l’Inter– Marcelonon sta disputando unapositiva. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il croato è lontano parente di quello ammirato nelle ultime stagioni in nerazzurro e, dal suo rientro dall’infortunio, ha sempre steccato quando è stato schierato da titolare da Inzaghi. Il centrocampista “si pesta i piedi” con Calhanoglu che lo ha scalzato come prima scelta per la gestione del possesso palla. L’ex Milan si è abituato al ruolo di regia e fa fatica a riciclarsi mezzala. A, secondo il quotidiano, sarà inevitabile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Brozovic non più indispensabile! A fine stagione addio all'Inter - CdS - - RubertiSimone : @hevalwoland @capuanogio No quella dove c era brozovic che spazza la palla da già ammonito...ah vabbe ma l ammonizi… - GianlucaGregor4 : @ValePieraccini @tuttosport @RaiGRparlamento Finale di CI. Rigore molto generoso x l'inda e soprattutto Brozovic gi… - InterCM16 : La strategia è questa: ricavare il massimo dai 3 giocatori in uscita che sono Brozovic, Dumfries e Correa. Ma non s… - GianmarcoDaria : ?? Non c’è mica solo Inzaghi, la lente d’ingrandimento inquadra più facce. Tutta l’Inter è sotto esame. Sarà necessa… -