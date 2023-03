Brozovic e Calhanoglu, abbiamo un problema: intesa da ritrovare (Di martedì 21 marzo 2023) Inter-Juventus ha visto il ritorno del centrocampo con Brozovic e Calhanoglu. Quello più atteso. Ma il campo ha mostrato che l’intesa tra i due va ricostruita. RIENTRO A RILENTO – Il rientro di Brozovic nel centrocampo dell’Inter sembrava una cosa naturale, banale, persino scontata. Il ritorno a quello che negli anni è diventato il suo posto, quasi in modo esclusivo, non poteva in alcun modo rappresentare un problema. Invece i fatti ci stanno restituendo una realtà differente. Che Inter-Juventus ha mostrato molto bene. PROVA DI FIDUCIA – Contro i bianconeri Inzaghi ha fatto una scelta forte, schierando titolare quello che era il suo centrocampo della scorsa stagione. Quindi Calhanoglu, Brozovic e Barella. Una scelta che fino a poco tempo fa sarebbe stata praticamente ... Leggi su inter-news (Di martedì 21 marzo 2023) Inter-Juventus ha visto il ritorno del centrocampo con. Quello più atteso. Ma il campo ha mostrato che l’tra i due va ricostruita. RIENTRO A RILENTO – Il rientro dinel centrocampo dell’Inter sembrava una cosa naturale, banale, persino scontata. Il ritorno a quello che negli anni è diventato il suo posto, quasi in modo esclusivo, non poteva in alcun modo rappresentare un. Invece i fatti ci stanno restituendo una realtà differente. Che Inter-Juventus ha mostrato molto bene. PROVA DI FIDUCIA – Contro i bianconeri Inzaghi ha fatto una scelta forte, schierando titolare quello che era il suo centrocampo della scorsa stagione. Quindie Barella. Una scelta che fino a poco tempo fa sarebbe stata praticamente ...

