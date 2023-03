Brindisi, auto contro mezzo militare: un ferito in gravi condizioni (Di martedì 21 marzo 2023) Una persona è rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale che nella tarda serata di ieri, Lunedì 20 Marzo 2023, ha coinvolto una camionetta militare e un’automobile nel territorio di Brindisi. Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto all’incirca alle ore 22:30 lungo la complanare n. 370 della strada statale SS379 in direzione sud tra Brindisi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) Una persona è rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale che nella tarda serata di ieri, Lunedì 20 Marzo 2023, ha coinvolto una camionettae un’mobile nel territorio di. Lo stra i due mezzi è avvenuto all’incirca alle ore 22:30 lungo la complanare n. 370 della strada statale SS379 in direzione sud tra... TAG24.

