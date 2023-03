Brambati | «Inter | non tutta colpa di Inzaghi Brozovic irriconoscibile»

(Di martedì 21 marzo 2023) Dai problemi di comunicazioni dialla disattenzione dei giocatori, passando per il calo di Skriniar e. Tutti i punti critici dell’individuati danel corso del suovenuto sulle frequenze di TMW Radio. Di seguito le dichiarazioni dell’ex calciatore. LE COLPE – Massimoanalizza l’ultimo periodo dell’. Così l’ex calciatore sulle frequenze di TMW Radio: «Milan emi hanno particolarmente deluso. L’nelle ultime due partite ha perso a Spezia e in casa con la Juventus. Dal tre gennaio, post-Mondiale, l’va a meno 8 punti con la vittoria dello scontro diretto e il Milan va a meno cinque con i partenopei. A quel punto le due squadre fanno sfracelli al contrario. ...

