Boxe, Mondiali femminili 2023: Testa e Sorrentino ai quarti a Nuova Delhi (Di martedì 21 marzo 2023) Buone notizie da Nuova Dehli, dove sono in corso i Mondiali Elite di Boxe: Irma Testa e Giordana Sorrentino sono approdate ai quarti di finale. Nella categoria dei 57 Kg, Testa si è imposta per 5-0 sulla vietnamita Hao e contenderà un posto tra le prime quattro alla brasiliana Romeu domani. Un netto 5-0 anche per Sorrentino, ai danni della portoricana Rosado nella categoria 50 Kg. Per lei i quarti saranno contro la colombiana Valencia. Nulla da fare invece per Susie Canfora, sconfitta per RSC al primo round del torneo riservato ai 63 Kg. SportFace.

