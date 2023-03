Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Boxe: Mondiali donne. Testa e Sorrentino raggiungono i quarti in india - Dr_Faiella_AL : RT @FPIBoxe: ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 6 ?? 8° 63 Kg Canfora vs Camilo ???? Ko 1 Round ?? Susi… - _ITALIACHEVINCE : RT @FPIBoxe: ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 6 ?? 8° 50 Kg Sorrentino vs Rosado ???? 5-0 ?????? Giordy… - OA_Sport : Boxe: Giordana Sorrentino ai quarti dei Mondiali femminili, per lei successo senza alcun problema nella serata indi… - FPIBoxe : ?? ?? Mondiali Elite Femminili 2023 ?? 14-26 Marzo ?? Nuova Delhi ???? ?????? Day 6 ?? ?????? Giordy Caterpillar vince negli o… -

Sul ring di Nuova Delhi, le due italiane vanno a caccia domani delle semifinali NUOVA DELHI (INDIA) - Irma Testa e Sorrentino approdano ai quarti di finale del Mondiale Elite femminile, in corso di ...Torre Annunziata . Con la tranquillità che solo le campionesse possono mettere in mostra, Irma Testa ha vinto al suo esordio al Mondiale in India nella categoria dei 57 kg. Sul ring della K. D. Jadhav ...Napoli . Derubata è l'aggettivo giusto per rendere l'idea di cosa è accaduto ad Assunta Canfora. La napoletana era attesissima all'esordio nel Mondiale Elite di pugilato femminile in corso di ...

Incredibile epilogo della sfida agli ottavi di finale per i 63 kg ai mondiali di Boxe femminili che si stanno svolgendo in India a Nuova Delhi, tra l'azzurra Assunta Canfora e la colombiana Camila ...Irma Testa inarrestabile! La butterfly oplontina si è qualificata ai quarti di finale dei Mondiali di boxe femminile, in corso di svolgimento sul ring di New Delhi (India). La campionessa di Torre Ann ...