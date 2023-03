Boxe femminile, Giordana Sorrentino domina Rosado senza discussioni e accede ai quarti dei Mondiali! (Di martedì 21 marzo 2023) Giordana Sorrentino si qualifica per i quarti di finale ai Mondiali femminili di Boxe 2023 in corso di svolgimento a Nuova Delhi, in India. Nella categoria fino a 50 kg (pesi mosca leggeri), l’italiana non ha alcun tipo di problema con la portoricana Rosado, superata per verdetto unanime dei giudici (quattro 30-27 e un 29-28). Un combattimento, il suo, in totale controllo dall’inizio alla fine: centro del ring spesso e volentieri, colpi sempre efficaci, gran capacità di sventare parecchie soluzioni offensive dell’avversaria e, più in generale, capacità di fare un po’ tutto meglio. Questa è per buona misura la chiave che porta l’italiana a essere la quarta del contingente azzurro ai quarti: soltanto nel terzo round c’è un leggero calo rispetto al ritmo imposto nei primi due, ma alla ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023)si qualifica per idi finale ai Mondiali femminili di2023 in corso di svolgimento a Nuova Delhi, in India. Nella categoria fino a 50 kg (pesi mosca leggeri), l’italiana non ha alcun tipo di problema con la portoricana, superata per verdetto unanime dei giudici (quattro 30-27 e un 29-28). Un combattimento, il suo, in totale controllo dall’inizio alla fine: centro del ring spesso e volentieri, colpi sempre efficaci, gran capacità di sventare parecchie soluzioni offensive dell’avversaria e, più in generale, capacità di fare un po’ tutto meglio. Questa è per buona misura la chiave che porta l’italiana a essere la quarta del contingente azzurro ai: soltanto nel terzo round c’è un leggero calo rispetto al ritmo imposto nei primi due, ma alla ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Boxe: Giordana Sorrentino ai quarti dei Mondiali femminili, per lei successo senza alcun problema nella serata indi… - DanieleBenini7 : @Nicola89144151 mi sa che la Boxe alle olimpiadi non la rivedremo se non risolvono in fretta questi errori - francioniflli : Mondiali Boxe femminile: incredibile! Assunta Canfora subisce un INESISTENTE KO tecnico - OA_Sport : Boxe femminile, il video del furto subito da Assunta Canfora ai Mondiali: tecnici e telecronista increduli - - OA_Sport : Boxe femminile, Assunta Canfora derubata ai Mondiali! KO tecnico senza senso, inutili le proteste - -