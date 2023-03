Borse ancora in rialzo in attesa della Fed, Milano chiude a +2,5%. Ubs guadagna 8 mld con il Credit Suisse (Di martedì 21 marzo 2023) Si allentano le tensioni sul sistema finanziario e l'attenzione si sposta sulla riunione chiave della banca centrale americana. Dollaro ancora sotto pressione. Risale il prezzo del gas Leggi su ilsole24ore (Di martedì 21 marzo 2023) Si allentano le tensioni sul sistema finanziario e l'attenzione si sposta sulla riunione chiavebanca centrale americana. Dollarosotto pressione. Risale il prezzo del gas

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Iazystardust : pulendo ancora armadi ho trovato queste due borse di mia nonna che proprio non ce la faceva a non slayare (ovviamen… - golvdenjacob : Io mi sento proprio poco donna perché di trucchi, borse e scarpe mi frega poco se poo parliamo di roba firmata ne so ancora meno ?????? - pieterj53 : ???????? Mercati, si impenna il titolo di UBS – L’acquisizione di Credit Suisse lascia ancora aperte molte incognite, s… - FateMorgana95 : Aumentano i posti di ingresso all'Università di medicina, con il risultato di peggiorare ancora di più la formazion… - FolBorse : Kazaks (Bce): “Alzare ancora i tassi”. Oggi parla Lagarde -