Borsa, il rimbalzo dopo la paura. A Milano la corsa delle banche (Di martedì 21 marzo 2023) Piazza Affari chiude in rialzo del 2,5%, trainato dal settore del credito. Merito delle parole di Enria in Europa e di Yellen negli Stati Uniti. First Republic Bank guadagna il 42% a Wall Street. Quanto durerà il sereno sui mercati? Leggi su lastampa (Di martedì 21 marzo 2023) Piazza Affari chiude in rialzo del 2,5%, trainato dal settore del credito. Meritoparole di Enria in Europa e di Yellen negli Stati Uniti. First Republic Bank guadagna il 42% a Wall Street. Quanto durerà il sereno sui mercati?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaStampa : Borsa, il rimbalzo dopo la paura. A Milano la corsa delle banche - infoiteconomia : Borsa: Hong Kong tenta il rimbalzo, apre a +0,62% - andreadortenzio : RT @ansa_economia: Borsa: Asia chiude positiva con rassicurazioni banche centrali. Deciso rimbalzo per Hong Kong, bene anche la Cina e Seul… - ansa_economia : Borsa: Asia chiude positiva con rassicurazioni banche centrali. Deciso rimbalzo per Hong Kong, bene anche la Cina e… - fisco24_info : Borsa: Asia chiude positiva con rassicurazioni banche centrali: Deciso rimbalzo per Hong Kong, bene anche la Cina e… -