Borsa: Europa apre in rialzo, banche in recupero (Di martedì 21 marzo 2023) Le Borse europee aprono in rialzo dopo le rassicurazioni delle banche centrali sul salvataggio di Credit Suisse da parte di Ubs. Nel Vecchio continente in netto recupero le banche. Avvio di seduta in ...

