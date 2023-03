Boris Johnson ammette di aver ingannato il Parlamento sul partygate: “Ma ero in buona fede” (Di martedì 21 marzo 2023) Sostiene di essere stato “in buona fede” l’ex-premier britannico Boris Johnson quando violò il lockdown imposto durante il periodo in cui infuriava la pandemia da Covid-19 partecipando ad un party. E Boris Johnson aggiunge che era in buona fede anche quando rilasciò dichiarazioni alla Camera dei Comuni, dichiarazioni che “non si sono rivelate corrette”, ma sostiene che ha poi corretto il verbale “alla prima occasione”. Nella sua testimonianza al Comitato dei privilegi, l’ex-inquilino di Downing Street ricorda che l’unica prova che abbia intenzionalmente ingannato la Camera dei Comuni è venuta dallo “screditato Dominic Cummings” e che le affermazioni del suo ex-aiutante non sono “supportate da alcuna documentazione”. Ex-stratega e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 21 marzo 2023) Sostiene di essere stato “in” l’ex-premier britannicoquando violò il lockdown imposto durante il periodo in cui infuriava la pandemia da Covid-19 partecipando ad un party. Eaggiunge che era inanche quando rilasciò dichiarazioni alla Camera dei Comuni, dichiarazioni che “non si sono rivelate corrette”, ma sostiene che ha poi corretto il verbale “alla prima occasione”. Nella sua testimonianza al Comitato dei privilegi, l’ex-inquilino di Downing Street ricorda che l’unica prova che abbia intenzionalmentela Camera dei Comuni è venuta dallo “screditato Dominic Cummings” e che le affermazioni del suo ex-aiutante non sono “supportate da alcuna documentazione”. Ex-stratega e ...

