Bonus psicologo fino a 1.500 euro, domande al via da giugno (Di martedì 21 marzo 2023) La Legge di Bilancio 2023 ha previsto il rifinanziamento per il 2023 del Bonus psicologo, una misura che diventa strutturale e che dal 2024 potrà disporre di una dotazione di 8 milioni di euro. Per l'anno in corso sono stati stanziati 5 milioni di euro, e sarà possibile ottenere fino a 1.500 euro per le spese di psicoterapia. Non ci sono ancora dettagli, però, su come e quando si potrà fare domanda. Si attende ancora il decreto attuativo che definisce criteri e modalità di domanda: qualche informazione in più è arrivata dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, che in un'intervista al Sole 24Ore ha dichiarato che l'obiettivo è quello di far partire le richieste dal mese di giugno. Bonus psicologo, cos'è Si tratta di un contributo ...

