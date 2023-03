Bonus per i nati nel 2004 e 2005: requisiti, quali sono e come richiederli (Di martedì 21 marzo 2023) . La Legge di Bilancio 2023, al suo interno riforma il “Bonus Cultura” da 500 euro. Drastici cambiamenti, che i ragazzi nati tra il 2004 e il 2005 potranno osservare a partire dal 2024. Anzitutto, prendendo atto come quest’anno non ci sarà nessun “Bonus diciottenni” per i ragazzi nati nel 2005. Ciò però non vuol dire, per forza, che un contributo alla formazione di quei ragazzi non ci sia. Almeno nel prossimo futuro. I Bonus per i nati nel 2004 e 2005 Un Bonus per chi compie 18 anni quest’anno, potrebbe venire fuori. Questo almeno sentendo un recente video di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Infatti, l’ex Premier interroga Giorgia Meloni sul perché, per i giovani ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023) . La Legge di Bilancio 2023, al suo interno riforma il “Cultura” da 500 euro. Drastici cambiamenti, che i ragazzitra ile ilpotranno osservare a partire dal 2024. Anzitutto, prendendo attoquest’anno non ci sarà nessun “diciottenni” per i ragazzinel. Ciò però non vuol dire, per forza, che un contributo alla formazione di quei ragazzi non ci sia. Almeno nel prossimo futuro. Iper inelUnper chi compie 18 anni quest’anno, potrebbe venire fuori. Questo almeno sentendo un recente video di Matteo Renzi, leader di Italia Viva. Infatti, l’ex Premier interroga Giorgia Meloni sul perché, per i giovani ...

