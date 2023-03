Bonus edilizi, cessione del credito entro il 31 marzo. Le novità in arrivo (Di martedì 21 marzo 2023) In fase di conversione il decreto Bonus edilizi potrebbe essere modificato. Ecco a chi cedere il credito Leggi su lanazione (Di martedì 21 marzo 2023) In fase di conversione il decretopotrebbe essere modificato. Ecco a chi cedere il

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : La mia dichiarazione di voto oggi in aula sulle mozioni inerenti il tema dei bonus edilizi - LavoriPubblici : Ecco l'attesissima risposta che riguarda l'obbligo di qualificazione SOA per le imprese impegnate in cantieri che a… - qn_lanazione : Bonus edilizi, cessione del credito entro il 31 marzo. Le novità in arrivo - infoiteconomia : Comunicazioni di opzione dei bonus edilizi entro fine novembre pagando 250 euro - notaiotorino : -