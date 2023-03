Bonus di 200 euro e 150 euro in arrivo: ancora poco tempo per inoltrare le domande, tutti possono averlo (Di martedì 21 marzo 2023) Concluso l’iter per accedere a due diversi Bonus: uno è per i medici specializzandi e l’altro per consulenti lavoro. Ora iniziano i pagamenti. Il libro dei Bonus è stato negli ultimi anni al centro dell’attenzione di molti lavoratori e persone che ne hanno usufruito: a sbloccarli in particolare è stato il periodo del Covid, che ha costretto il Governo del tempo a venire incontro ai nuovi bisogni. Alcuni termini sono scaduti per richiedere il Bonus, altri ancora no: ecco quali- ilovetrading.itRecentemente, sono due i Bonus che hanno segnato l’agenda di chi lavora: uno di 150 euro e l’altro di 200 euro dedicato ai professionisti autonomi. A trarne i benefici sono i medici specializzandi senza partita Iva, gli altri i ... Leggi su ilovetrading (Di martedì 21 marzo 2023) Concluso l’iter per accedere a due diversi: uno è per i medici specializzandi e l’altro per consulenti lavoro. Ora iniziano i pagamenti. Il libro deiè stato negli ultimi anni al centro dell’attenzione di molti lavoratori e persone che ne hanno usufruito: a sbloccarli in particolare è stato il periodo del Covid, che ha costretto il Governo dela venire incontro ai nuovi bisogni. Alcuni termini sono scaduti per richiedere il, altrino: ecco quali- ilovetrading.itRecentemente, sono due iche hanno segnato l’agenda di chi lavora: uno di 150e l’altro di 200dedicato ai professionisti autonomi. A trarne i benefici sono i medici specializzandi senza partita Iva, gli altri i ...

