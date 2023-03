Bonus 200 euro senza Partita iva: requisiti, domanda, istruzioni Inps (Di martedì 21 marzo 2023) Bonus 200 euro senza Partita Iva, come funziona? La Circolare Inps del 16 marzo 2023 numero 30 ha fornito i chiarimenti necessari per poter accedere all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022 numero 50) da parte di lavoratori autonomi e professionisti senza Partita Iva.Ricordiamo infatti che il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 19 agosto 2022, in attuazione del D.L. Aiuti ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’indennità una tantum in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps o alle rispettive casse di previdenza ed ... Leggi su leggioggi (Di martedì 21 marzo 2023)200Iva, come funziona? La Circolaredel 16 marzo 2023 numero 30 ha fornito i chiarimenti necessari per poter accedere all’indennità una tantum di 200prevista dal Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022 numero 50) da parte di lavoratori autonomi e professionistiIva.Ricordiamo infatti che il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze del 19 agosto 2022, in attuazione del D.L. Aiuti ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’indennità una tantum in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenzialio alle rispettive casse di previdenza ed ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MariannaMaiull1 : @INPS_it Scusatemi,ma queste sono domande per nuovi bonus,oppure fanno parte di quelle fatte nei mesi passat? Mio f… - RadioUci : CEDOLINO PENSIONE APRILE 2023 / BONUS LUCE E GAS / BONUS 200-350 EURO autonomi senza partita IVA | Radio UCI - ConfartChAq : ?? Bonus 200 euro autonomi senza partita IVA, domanda INPS entro il 30 aprile ?? La domanda può essere presentata tr… - moneypuntoit : Bonus 200 e 150 euro, via libera alle richieste per gli autonomi privi di P.Iva. Le istruzioni Inps per farne doman… - MadeinItalyfor : Bonus 200 euro autonomi senza partita IVA, domanda INPS entro aprile. -