Bonus 200 euro per i lavoratori senza partita Iva: come richiederlo (Di martedì 21 marzo 2023) lavoratori autonomi e professionisti potranno accedere al Bonus 200 euro e le modalità sono state rese note dall’Inps in una circolare, la numero 30. Il provvedimento dell’istituto nazionale di Previdenza sociale è del 16 marzo scorso ed è rivolto ai lavoratori che non hanno partita Iva, iscritti all’Inps. Chi ha diritto ad accedere al Bonus 200 euro Per ottenere il beneficio esistono delle condizioni indispensabili. È, infatti, necessario innanzi tutti avere un reddito complessivo non superiore a 20mila euro o 35mila euro nel periodo d’imposta 2021. Occorre anche essere iscritti alla gestione autonoma dell’Inps almeno dal 18 maggio scorso. È necessario inoltre essere titolare di un’attività lavorativa che sia stata avviata dal 18 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 21 marzo 2023)autonomi e professionisti potranno accedere al200e le modalità sono state rese note dall’Inps in una circolare, la numero 30. Il provvedimento dell’istituto nazionale di Previdenza sociale è del 16 marzo scorso ed è rivolto aiche non hannoIva, iscritti all’Inps. Chi ha diritto ad accedere al200Per ottenere il beneficio esistono delle condizioni indispensabili. È, infatti, necessario innanzi tutti avere un reddito complessivo non superiore a 20milao 35milanel periodo d’imposta 2021. Occorre anche essere iscritti alla gestione autonoma dell’Inps almeno dal 18 maggio scorso. È necessario inoltre essere titolare di un’attività lavorativa che sia stata avviata dal 18 ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Bonus di 200 euro e 150 euro in arrivo: ancora poco tempo per inoltrare le domande, tutti possono averlo - CorriereCitta : Bonus 200 euro per i lavoratori senza partita Iva: come richiederlo - Rob97052180Rob : RT @silvano2021: @INPS_it E dal 27 dicembre che ho la domanda di riesame in lavorazione, bonus 200 partite iva - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus 200 e 150 euro autonomi e professionisti senza partita IVA: le istruzi… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Bonus 200 euro autonomi senza partita IVA, domanda INPS entro il 30 aprile -… -