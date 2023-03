(Di martedì 21 marzo 2023) Angelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha pubblicato una nota in cui attacca Maurizio Gasparri e, più in generale, l'atteggiamento censorio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : Clima. Bonelli (AVS): Meloni 'pragmatica' sul clima? Solo a tutela interessi lobby fossili - - globalistIT : - 2rMarzia : RT @Giovann33252395: @DarioNardella Bravo, inoltra ai tuoi amici ed alleati di #AVS col fenomeno #Bonelli che dicevano che la colpa è degli… - Agenparl : Fisco. Bonelli (AVS): Da destra sociale a destra dei privilegi, Governo penalizza i redditi ... - - Giovann33252395 : @DarioNardella Bravo, inoltra ai tuoi amici ed alleati di #AVS col fenomeno #Bonelli che dicevano che la colpa è de… -

Angelo, co - portavoce nazionale di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha pubblicato una nota in cui attacca Maurizio Gasparri e, più in generale, l'atteggiamento censorio della ...Angelo, esponente di, citando l'inchiesta di Repubblica sul naufragio di Cutro e le responsabilità del governo Meloni, inchioda l'esecutivo alle proprie responsabilità. "Sulla tragedia di Cutro ...... si potrebbero acquistare 175 treni intercity e 500 regionali o sistemare gli acquedotti e le reti idriche, per un costo di 7,2 miliardi', conclude

Bonelli (Avs): “La destra vuole la Rai a servizio della maggioranza di governo” Globalist.it

Angelo Bonelli (Avs) cita Repubblica sul naufragio di Cutro: "Quale è la versione corretta, quella di Piantedosi in Parlamento o quella che oggi apprendiamo da queste pubblicazioni"."Quello di Giorgia Meloni è il Governo delle diseguaglianze e dei privilegi. Ha tutelato gli extraprofitti delle società energetiche pari a 50 miliardi di euro generati dalla speculazione sul gas, era ...