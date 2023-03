Bomboloni super soffici alla crema | prova questa ricetta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 21 marzo 2023) La vostra colazione è sempre la solita? Ebbene se volete potete dilettarvi nella preparazione dei, sono una vera delizia.e morbidi sono arricchiti da un ripieno aromatizzato e delicato che li rendono davvero insostituibili. Potete anche proporli ai vostri bambini per una gustosa merenda con gli amici. Seguite le istruzioni per la preparazione, dopo esservi procurati tutti gli ingredienti descritti nell’elenco. Ingredienti 500 g Farina 0 100 g Burro o Margarina(morbidi) 80 g Latte o Acqua (Leggermente tiepido) 2 Uova Olio di Semi per friggere 15 g Lievito dì birra fresco (o 5 g Secco) 80 g Zucchero Zucchero a Velo 1 LimonePasticciera al limone 1 pizzico di Sale Zucchero semolato Procedimento In una ciotolina con 80 gr di latte tiepido, sciogliete il ...