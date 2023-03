Bomba “case green”: il Governo è ancora in tempo per intervenire? L’indagine (Di martedì 21 marzo 2023) La direttiva europea sulle case green è una Bomba ad orologeria destinata ad esplodere. E il Governo è ancora in grado – almeno fino al mese di giugno – di intervenire e porre rimedio a delle regole che sono inapplicabili alla quasi totalità del patrimonio immobiliare italiano. Ma facciamo un passo indietro per comprendere meglio i contorni della “questione case green” e cosa comporta, in termini pratici, l’applicazione della direttiva europea. case green, che sta succedendo? Secondo la direttiva dell’Unione Europea – di cui abbiamo già parlato – l’intero patrimonio immobiliare italiano (ma non solo) va ristrutturato per essere sostenibile e con un impatto energetico minore. In altre parole, rispetto al ... Leggi su fmag (Di martedì 21 marzo 2023) La direttiva europea sulleè unaad orologeria destinata ad esplodere. E ilin grado – almeno fino al mese di giugno – die porre rimedio a delle regole che sono inapplicabili alla quasi totalità del patrimonio immobiliare italiano. Ma facciamo un passo indietro per comprendere meglio i contorni della “questione” e cosa comporta, in termini pratici, l’applicazione della direttiva europea., che sta succedendo? Secondo la direttiva dell’Unione Europea – di cui abbiamo già parlato – l’intero patrimonio immobiliare italiano (ma non solo) va ristrutturato per essere sostenibile e con un impatto energetico minore. In altre parole, rispetto al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... levenditop : ?? #Cooler Master CM Force 500 Case per PC 'ATX, microATX IN OFFERTA BOMBA ?? ?? A soli 6,10€ invece di ? 56,18€… - OfferteToste : ?? #Cooler Master CM Force 500 Case per PC 'ATX, microATX IN OFFERTA BOMBA ?? ?? A soli 6,10€ invece di ? 56,18€… - i_retrosi : RT @AngeloGuarnier2: Guerra Il tempo è una bomba ai neutroni Nulla andrà distrutto le case rimarranno come sono le strade rimarranno come… - AngeloGuarnier2 : Guerra Il tempo è una bomba ai neutroni Nulla andrà distrutto le case rimarranno come sono le strade rimarranno c… - Spinning2020 : @settemari @AlbertoArtioli4 @fratotolo2 Quindi, se scoppia una bomba atomica con chi dobbiamo prendercela!? Quindi… -