Bologna, studentessa 19enne con sindrome di Down costretta a ritirarsi da scuola. Il liceo le nega l'accesso all'esame di maturità (Di martedì 21 marzo 2023) Nina Rosa Sorrentino, una ragazza di 19 anni con sindrome di Down, avrebbe voluto sostenere l'esame di maturità nel suo liceo Sabin di Bologna, dove è iscritta sin dall'inizio degli studi superiori. I docenti dell'istituto superiore, però, le hanno negato questo diritto, perché a loro avviso sarebbe stato «troppo stressante» per lei. I genitori della ragazza avevano chiesto agli insegnanti di cambiare il Piano educativo individualizzato (Pei) della figlia, richiedendo di cambiare il programma differenziato per alunni certificati, che consente alla fine del quinquennio di ottenere solo un attestato di competenze, e di far seguire alla figlia un piano personalizzato per obiettivi minimi o equipollenti, che prevede l'ammissione al vero e proprio esame di maturità.

