Bologna, non ammessa alla maturità in quanto affetta da sindrome di Down. La protesta dei genitori: "Un'ingiustizia" (Di martedì 21 marzo 2023) Nina Rosa Sorrentino, 19enne di Bologna, non potrà accedere all'esame di maturità in quanto affetta dalla sindrome di Down. Secondo l'istituto scolastico infatti, la prova in questione sarebbe "troppo stressante" per la ragazza. La giovane studentessa ha quindi deciso (a malincuore) di ritirarsi dagli studi meno di tre mesi dalla fine della quinta.

Un liceo di Bologna nega la maturità a una ragazza con la sindrome di down: "Troppo stressante" Una ragazza di 19 anni con la sindrome di Down, Nina Rosa Sorrentino, avrebbe voluto provare a sostenere l'esame di Maturità in un liceo a indirizzo Scienze Umane di Bologna, ma non le sarà possibile. Così, si è ritirata da scuola a meno di tre mesi dalla fine della quinta. Gli insegnanti del Liceo Sabin gli hanno negato questo diritto perché hanno ritenuto che l'esame sarebbe stato troppo stressante.

Cosmoprof Bologna, la Finanza sequestra oltre 31mila prodotti non sicuri Bologna, 21 marzo 2023 - Oltre 31mila prodotti per la cura della persona e accessori non sicuri o non conformi alle normative comunitarie sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza durante i controlli al Cosmoprof di Bologna, che ha anche individuato 30 lavoratori irregolari in diversi stand.