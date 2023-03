Bologna, maturità negata a studentessa con sindrome di down (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Nina Rosa Sorrentino è una ragazza down di 19 anni che a giugno avrebbe voluto sostenere l’esame di maturità nel Liceo Sabin di Bologna, indirizzo Scienze Umane, da lei frequentato. Invece, non lo farà: da una settimana si è ritirata dalla classe quinta. Unica soluzione, anche se “tosta e dolorosa”, che la famiglia ha trovato per non far perdere alla figlia la possibilità di riprovarci l’anno prossimo a essere ammessa all’esame di Stato, dopo che la scuola le ha negato questa possibilità. A raccontare la sua storia il Corriere di Bologna, che spiega come per gli alunni con disabilità, il consiglio di classe alle superiori può optare per tre programmi: ordinario, personalizzato con obiettivi minimi (equipollenti) che porta all’ammissione all’esame di Stato vero e proprio (ma con prove rimodulate) e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 21 marzo 2023) (Adnkronos) – Nina Rosa Sorrentino è una ragazzadi 19 anni che a giugno avrebbe voluto sostenere l’esame dinel Liceo Sabin di, indirizzo Scienze Umane, da lei frequentato. Invece, non lo farà: da una settimana si è ritirata dalla classe quinta. Unica soluzione, anche se “tosta e dolorosa”, che la famiglia ha trovato per non far perdere alla figlia la possibilità di riprovarci l’anno prossimo a essere ammessa all’esame di Stato, dopo che la scuola le ha negato questa possibilità. A raccontare la sua storia il Corriere di, che spiega come per gli alunni con disabilità, il consiglio di classe alle superiori può optare per tre programmi: ordinario, personalizzato con obiettivi minimi (equipollenti) che porta all’ammissione all’esame di Stato vero e proprio (ma con prove rimodulate) e ...

