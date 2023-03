Bollette, verso un nuovo decreto per le famiglie: la possibile data (Di martedì 21 marzo 2023) Bonus famiglie che premia il risparmio ma anche soglia per i crediti d’imposta passando per il nodo degli oneri di sistema: sono alcune delle misure che dovrebbero entrare nel nuovo decreto attualmente allo studio del Governo che – nonostante il calo dei prezzi energetici rispetto ai picchi dei mesi scorsi – è pronto ad intervenire ancora per garantire sostegno a famiglie e imprese anche oltre il 31 marzo, quando cioè scadranno gli sconti previsti dalla Legge di bilancio. Bollette, verso nuovo decreto L’obiettivo è portare il decreto sul tavolo del prossimo consiglio dei ministri, che dovrebbe riunirsi in settimana o al più tardi all’inizio della prossima – nel caso in cui dovesse slittare a causa degli impegni internazionali del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 21 marzo 2023) Bonusche premia il risparmio ma anche soglia per i crediti d’imposta passando per il nodo degli oneri di sistema: sono alcune delle misure che dovrebbero entrare nelattualmente allo studio del Governo che – nonostante il calo dei prezzi energetici rispetto ai picchi dei mesi scorsi – è pronto ad intervenire ancora per garantire sostegno ae imprese anche oltre il 31 marzo, quando cioè scadranno gli sconti previsti dalla Legge di bilancio.L’obiettivo è portare ilsul tavolo del prossimo consiglio dei ministri, che dovrebbe riunirsi in settimana o al più tardi all’inizio della prossima – nel caso in cui dovesse slittare a causa degli impegni internazionali del ...

