Bollette, in arrivo nuovo decreto: ecco cosa cambia dal 31 marzo (Di martedì 21 marzo 2023) L'obiettivo del governo è chiudere al più presto il decreto con le nuove misure per famiglie e imprese per ridurre i costi delle Bollette. Il 31 marzo scadono tutti i bonus e gli aiuti già prorogati e il consiglio dei Ministri dovrebbe riunirsi martedì della prossima settimana. Le Bollette di luce e gas si avviano ... TAG24.

