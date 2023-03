Bollette, come cambiano gli aiuti con il nuovo decreto: bonus sociale con Isee a 15 mila euro e premi a chi consuma di meno (Di martedì 21 marzo 2023) Il governo Meloni ha deciso che gli aiuti sulle Bollette saranno prorogati a dopo il 31 marzo. Ma cambierà il sistema. Tra le misure allo studio, si va dal bonus famiglie che premia il risparmio, alla soglia per i crediti d’imposta, fino al nodo degli oneri di sistema. Il nuovo decreto è quasi pronto. Dovrebbe arrivare nel prossimo consiglio dei ministri, che dovrebbe riunirsi in settimana. O al massimo all’inizio della prossima, se dovesse slittare per gli impegni internazionali della premier attesa a Bruxelles per il Consiglio europeo. La logica dei nuovi aiuti sarà quella della selettività. Si valuta in particolare il rinnovo del bonus sociale con le attuali soglie Isee. Mentre per ... Leggi su open.online (Di martedì 21 marzo 2023) Il governo Meloni ha deciso che glisullesaranno prorogati a dopo il 31 marzo. Ma cambierà il sistema. Tra le misure allo studio, si va dalfamiglie chea il risparmio, alla soglia per i crediti d’imposta, fino al nodo degli oneri di sistema. Ilè quasi pronto. Dovrebbe arrivare nel prossimo consiglio dei ministri, che dovrebbe riunirsi in settimana. O al massimo all’inizio della prossima, se dovesse slittare per gli impegni internazionali dellaer attesa a Bruxelles per il Consigliopeo. La logica dei nuovisarà quella della selettività. Si valuta in particolare il rinnovo delcon le attuali soglie. Mentre per ...

