Boldrini: "Contro tutte le mafie per una società più giusta"

ROMA – "Oggi, 21 marzo, Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Grazie a Libera Contro le mafie e alle associazioni che si battono per legalità, giustizia, diritti. Contro tutte le mafie per una società più giusta". Così sui suoi canali social l'ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini (foto), parlamentare del Partito Democratico.

