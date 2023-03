Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bojan dà l'addio al calcio? L'annuncio su Twitch di... Piqué: La notizia è arrivata all’improvviso. Bojan Krkic si… - cmdotcom : #Bojan dà l'addio al calcio? L'annuncio su #Twitch di... #Piqué -

Krkic non proseguirà la propria esperienza con i giapponesi del Vissel Kobe. È stato lo stesso club a rendere nota la notizia con un comunicato sul sito e via social: 'In vista della scadenza...

La notizia è arrivata all’improvviso. Bojan Krkic si ritirerà dal calcio professionistico. L’annuncio è stato dato dal suo ex compagno di squadra Gerard Piquè, che in diretta su una trasmissione ...