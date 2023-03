(Di martedì 21 marzo 2023) In tanti si chiedevano se la fiction con Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno,, avrebbe avuto una seconda stagione, E a novembre scorso sonote le riprese a Genova, per rispondere alle richieste dei 5 milioni di telespettatori che hanno seguito la prima stagione. Il ritorno delle vicende diFerrando Torneranno a breve su Rai 1, quindi, le vicende diFerrando, la ragazza ipovedente che è ria realizzare il suo sogno di diventare consulente della Polizia.ha perso la vista in un incendio,era bambina, nel quale è morta la sorella maggiore. La seconda stagione dovrebbe ripartire dall’ultima puntata del primo capitolo, nel qualeha rischiato di perdere la vita a causa di gocce che le stava ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Blanca 2 su Rai 1, quando inizia: data di uscita, trama e anticipazioni - agendaonlinetw : Ecco una serie televisiva da vedere o rivedere su Raiplay. Tra suspense, azione, sentimenti e grande astuzia, ecco… - blanca_79 : @lucabudel Io mi preoccuperei più di quel caz@@ro di Burioni alla Rai. - blanca_79 : @chetempochefa @fabfazio @RaiTre @lucianinalitti @ninofrassicaoff @filippala @levantecanta @AstroSamantha… -

...an Animal' Serbia - Luke Black 'Samo mi se spava' Slovenia - Joker Out 'Carpe diem' Spagna -...in tv Sarà possibile seguire le due semifinali (il 9 e l'11 maggio) in prima serata su2 . La ......e anzi ha anche avuto la forza di battere la concorrenza in concomitanza con la fiction di1 ... e la Giannetta sta già girando2 ), sceglierà veramente di andare avanti Successivo Fiction &...Credits photo: @Che Dio ci Aiuti 8 svelerà il nome di Azzurra da suora . Lo conferma Francesca Chillemi in una ... L'attore è infatti molto impegnato in televisione, e attualmente sta girando...

Tutti pazzi per Blanca, anche oggi molti curiosi ad assistere alle riprese della fiction Rai LaVoceDiGenova.it

«La Rai è un’azienda con problemi atavici e viene considerata ... «Non tutti si sono ritrovati nelle forzature fatte da Fedez, nella sceneggiata di Blanco con i fiori, in alcuni monologhi fino alla ...Poliedrica e intelligente comica che ha lavorato per Mediaset prima di approdare in Rai, ecco tutto ciò che avremmo sempre voluto sapere sulla Lucianina ...