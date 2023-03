Bignami:sì a casco per monopattini, sicurezza al primo posto (Di martedì 21 marzo 2023) "Chi utilizza monopattini, anche in sharing, dovrà utilizzare il casco". A dirlo è il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Galeazzo Bignami, che intervenendo al #... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 21 marzo 2023) "Chi utilizza, anche in sharing, dovrà utilizzare il". A dirlo è il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Galeazzo, che intervenendo al #...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Bignami: sì a casco monopattini, sicurezza al primo posto: Almeno 12 ore di pratica per la patente di guida - Italian : Bignami, sì a casco per monopattini, sicurezza al primo posto - fisco24_info : Bignami, sì a casco per monopattini, sicurezza al primo posto: Interlocuzioni in atto, fermi sulla necessità - Radio1Rai : ??'Chi utilizza monopattini, anche in sharing, dovrà utilizzare il casco'. Così il viceministro @mims_gov Bignami al… -