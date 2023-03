Biglietti per i Negramaro all’aeroporto di Galatina (Lecce) con #n20BackHome (Di martedì 21 marzo 2023) Un grande evento dei Negramaro all’aeroporto di Galatina (Lecce) per i 20 anni di carriera. La data è quella del 12 agosto, giorno in cui il gruppo pugliese farà ritorno “a casa” per una grande festa, un concerto-evento che è anche un party per celebrare insieme ai fan i primi 20 anni di musica insieme. L’annuncio arriva il 21 marzo 2023 ed esattamente oggi, nel 2003, usciva l’album omonimo di debutto della band. Un giorno che, di lì a poco, avrebbe cambiato per sempre la vita di sei ragazzi. Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo avevano appena messo su una band e non sapevano ancora che sarebbe stata molto apprezzata in Italia. Un compleanno, quello di oggi, che ne porta con sé un altro: l’evento celebrativo N20 BACK HOME dei Negramaro all’aeroporto di ... Leggi su optimagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Un grande evento deidi) per i 20 anni di carriera. La data è quella del 12 agosto, giorno in cui il gruppo pugliese farà ritorno “a casa” per una grande festa, un concerto-evento che è anche un party per celebrare insieme ai fan i primi 20 anni di musica insieme. L’annuncio arriva il 21 marzo 2023 ed esattamente oggi, nel 2003, usciva l’album omonimo di debutto della band. Un giorno che, di lì a poco, avrebbe cambiato per sempre la vita di sei ragazzi. Giuliano, Andro, Lele, Ermanno, Danilo e Pupillo avevano appena messo su una band e non sapevano ancora che sarebbe stata molto apprezzata in Italia. Un compleanno, quello di oggi, che ne porta con sé un altro: l’evento celebrativo N20 BACK HOME deidi ...

