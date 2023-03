Big in bilico, le permanenze in dubbio: da Ndombele a Zielinski (Di martedì 21 marzo 2023) Corriere dello Sport – . In casa Napoli si comincia a pensare al futuro, e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 21 marzo 2023) Corriere dello Sport – . In casa Napoli si comincia a pensare al futuro, e … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttointer24 : Inter, Marotta valuta i rinnovi: in bilico il futuro di alcuni big ???? #Inter #Inzaghi #SerieA #Amala - TuttoASRoma24 : Roma, capitolo rinnovi: diversi big in bilico per Mourinho ???? #ASRoma #Mourinho #DajeRoma #SerieA - MarekNapoli : @FrancesckoRicci @Torrenapoli1 Devono ringraziare anche Meret se siamo primi in campionato e quasi ai quarti di CL.… -