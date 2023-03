Biden fa marcia indietro sulla svolta green

Leggi su panorama

(Di martedì 21 marzo 2023) “Avvierei una transizione dall'industria petrolifera, sì. L'industria petrolifera inquina in modo significativo. Deve essere sostituita con energia rinnovabile nel tempo”. Queste furono le parole pronunciate il 22 ottobre 2020 dall’allora candidato presidenziale dem, Joe. Parole che, nel tempo, sono invecchiate molto male. L’attuale presidente americano ha infatti recentemente approvato il Willow Project: un mega piano di trivellazioni in Alaska, che sarà condotto dal gigante petrolifero ConocoPhillips. Il progetto aveva ottenuto inizialmente il via libera dall’amministrazione Trump nell’ottobre del 2020 ma era stato sospeso l'anno successivo da una corte distrettuale. La recente mossa diha scatenato un putiferio nel mondo ambientalista americano, che ha accusato il presidente di aver tradito la sua promessa elettorale contro gli ...