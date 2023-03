Biancaneve | Rachel Zegler | Interpretare la principessa mi ha terrorizzata | ho sentito la pressione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dumurin : RT @Lady_Pirate: - Lady_Pirate : -

Parlando dell'adattamento diche la vedrà protagonista accanto a Gal Gadot , che interpreta la strega cattiva,Zegler ha raccontato: " Ero terrorizzata, terrorizzata, terrorizzata, ......Hunger Games " " The Ballad of Songbirds and Snakes " e del live - action della Disney "... Djimon Hounsou ritorna nei panni del Mago, mentreZegler , Lucy Liu e Helen Mirren si sono ...West Side Story: Ariana DeBose e il commento di Steven Spielberg - HDZegler spiega perché era terrorizzata all'idea di interpretareIl debutto diZegler sul grande schermo ...

Biancaneve, Rachel Zegler: "Interpretare la principessa mi ha ... Movieplayer

Rachel Zegler ha ammesso che interpretare il film live-action di Biancaneve e i sette nani le ha causato ansia a causa dell'importanza del personaggio Disney. Rachel Zegler è stata scelta per ...Rachel Zegler è l’ultima star del DC Universe a scagliarsi ... “Hunger Games” “The Ballad of Songbirds and Snakes” e del live-action della Disney “Biancaneve”. Shazam! Furia degli Dei, il film Shazam!