Biagio Di Maro sbarca al cinema dopo Uomini e Donne | l’annuncio che spiazza tutti

In questi giorni, Biagio Di Maro ha pubblicato dei video su Tik Tok in cui ha annunciato di essere sbarcato al cinema. L'ex cavaliere di Uomini e Donne è uscito dal programma su esortazione di Maria De Filippi a causa dei comportamenti che ha sempre assunto con le dame con cui si è frequentato. A L'articolo proviene da KontroKultura.

