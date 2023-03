Beppe Fiorello a Che Tempo Che Fa: "Sono molto orgoglioso dei giovani siciliani" (VIDEO) (Di martedì 21 marzo 2023) Beppe Fiorello a Che Tempo Che Fa ha parlato del suo esordio da regista, il suo film Stranizza d'amuri arriverà nelle sale il 23 marzo Beppe Fiorello esordisce al cinema come regista nel film Stranizza d'amuri che arriverà nelle sale il 23 marzo. La pellicola, basata su una storia vera, racconta l'amore tra due ragazzi ed è ambientata negli anni '80. Intervistato da Fabio Fazio a Che Tempo che fa, l'attore ha parlato di come in questi anni la mentalità dei giovani siciliani si sia evoluta. Il regista ha svelato anche il fatto di cronaca da cui ha preso spunto. "Sono molto orgoglioso dei giovani siciliani. C'è una nuova generazione siciliana che non si arrende, parla, ... Leggi su movieplayer (Di martedì 21 marzo 2023)a CheChe Fa ha parlato del suo esordio da regista, il suo film Stranizza d'amuri arriverà nelle sale il 23 marzoesordisce al cinema come regista nel film Stranizza d'amuri che arriverà nelle sale il 23 marzo. La pellicola, basata su una storia vera, racconta l'amore tra due ragazzi ed è ambientata negli anni '80. Intervistato da Fabio Fazio a Cheche fa, l'attore ha parlato di come in questi anni la mentalità deisi sia evoluta. Il regista ha svelato anche il fatto di cronaca da cui ha preso spunto. "dei. C'è una nuova generazione siciliana che non si arrende, parla, ...

