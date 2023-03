“Benvenuta Emilia”. Il vip italiano ancora papà, che gioia grande: secondo figlio in un anno (Di martedì 21 marzo 2023) Spettacolare annuncio del vip italiano, che finalmente ha potuto accogliere nella sua famiglia un nuovo arrivato. La sua amata compagna ha infatti dato alla luce un bebè nelle ultime ore ed entrambi lo hanno annunciato con dei post meravigliosi. Sono diventati genitori per la prima volta solamente 15 mesi fa e ora hanno avuto una bambina. La splendida notizia è giunta da Filippo Inzaghi, che è diventato papà di una bellissima femminuccia, dopo che il primogenito era invece nato maschietto. Davvero toccanti le parole utilizzate da Filippo Inzaghi, che è al settimo cielo per essere diventato papà bis. Svelato anche il nome della piccola, che si chiama Emilia, nata in un giorno speciale come sottolineato dall’uomo. Ovviamente struggenti anche le frasi della partner di Pippo, che si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 21 marzo 2023) Spettacolare annuncio del vip, che finalmente ha potuto accogliere nella sua famiglia un nuovo arrivato. La sua amata compagna ha infatti dato alla luce un bebè nelle ultime ore ed entrambi lo hannunciato con dei post meravigliosi. Sono diventati genitori per la prima volta solamente 15 mesi fa e ora havuto una bambina. La splendida notizia è giunta da Filippo Inzaghi, che è diventatodi una bellissima femminuccia, dopo che il primogenito era invece nato maschietto. Davvero toccanti le parole utilizzate da Filippo Inzaghi, che è al settimo cielo per essere diventatobis. Svelato anche il nome della piccola, che si chiama, nata in un giorno speciale come sottolineato dall’uomo. Ovviamente struggenti anche le frasi della partner di Pippo, che si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TOSADORIDANIELA : RT @Reggina_1914: Benvenuta Emilia! La Reggina saluta con grande felicità la nascita di Emilia e abbraccia con affetto e gioia la signora A… - CaMaryqueen : RT @Reggina_1914: Benvenuta Emilia! La Reggina saluta con grande felicità la nascita di Emilia e abbraccia con affetto e gioia la signora A… - Reggina_1914 : Benvenuta Emilia! La Reggina saluta con grande felicità la nascita di Emilia e abbraccia con affetto e gioia la sig… - DavanzoEmilia : RT @SuttoraM: @DavanzoEmilia @mariacr28250504 Buongiorno Emilia buon lunedì di pioggia , non me l’aspettavo ma sia la benvenuta ????un caro… - SuttoraM : @DavanzoEmilia @mariacr28250504 Buongiorno Emilia buon lunedì di pioggia , non me l’aspettavo ma sia la benvenuta… -